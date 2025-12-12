"بعد الهزيمة من إنبي".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

علق محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، على أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر وإمكانية منح النادي أرض بديلة خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك أعلن اليوم الجمعة، في بيان رسمي، رفضه التام الحصول على أرض بديلة، مشيرا إلى تمسكه بالأرض الذي تم تخصيصها له في وقت سابق، بمدينة السادس من أكتوبر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وأعاد محمود عبد الرازق شيكابالا نشر صورة البيان الذي نشره الزمالك عبر حسابه الرسمي، وكتب: "لا بديل عن أرض أكتوبر، أرض أكتوبر ملك الزمالك".

وأضاف: "لا لسحب أرض الزمالك في أكتوبر، أرض أكتوبر روح الزمالك".

