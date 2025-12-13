عمرو أديب: 100 سنة مش عارفين نعمل برلمان حي

وجه الإعلامي عمرو أديب نداء لإحياء الحياة البرلمانية في مصر، قائلاً: "احنا عندنا تاريخ برلماني يتحاوز عمر دول.. أكتر من 100 سنة.. من 1924 لـ2024.. 100 سنة مش عارفين نعمل برلمان حي".

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" أن البرلمانات المصرية المتعاقبة لم تحقق التمثيل الحقيقي للشعب عبر تاريخها الطويل.

وأشار أديب إلى أن التعبير الحقيقي عن آراء المواطنين لا يأتي من خلال الأحزاب الحالية، بل يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين فقط.

وتساءل: "طيب ما تخلي 120 مليون وردة تتفتح.. خلي الناس تتكلم، خلي الناس تقول رأيها، خلي الناس تناقش قوانينها".

وتابع أن الحل يجب أن يبدأ من جذور المشكلة، مؤكداً على ضرورة إدخال التربية السياسية في المناهج الدراسية منذ الصغر.

وقال: "لازم يبقى الطالب من سنة أولى.. فين التربية السياسية؟.. صوتك أمانة من صغره.. انتخب في المدرسة، صندوق يتعمل للطلبة وتحط فيه تصويت ويتعلم الاختيار".

وأكد أديب أن السنوات الـ5 المقبلة تحمل تحديات كبيرة لمصر، وتحتاج إلى برلمان قوي وفعال يعبر عن إرادة الشعب.

واختتم حديثه بقوله: "مظنش هكون موجود كمان 5 سنين.. لكن كلمة لله وللوطن، يا ريت لو سمحتم حد يشتغل على هذا الأمر"، مشدداً على أن بناء الوعي السياسي يبدأ من المدرسة والجامعة قبل أن يصل إلى قبة البرلمان.

اقرأ أيضا:

بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل

الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص