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رمال مثارة تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

11:58 م الثلاثاء 23 مارس 2021
رمال مثارة تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عاصفة ترابية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد رمال مثارة مرة آخرى على غرب البلاد مصاحبة للجبهة الباردة تتقدم تدريجيا نحو الداخل خلال الليل حتى صباح الغد.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن الرمال المثارة تصل إلى الوجه البحرى والقاهرة وشمال وجنوب الصعيد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وتابعت الهيئة: "تكون سمة هذه الليلة نشاط رياح يصاحب الكتلة الباردة حيث تتغير الأجواء كليا عن اليوم ليسود طقس بارد خلال الليل وتنخفض درجات الحرارة الصغرى".

عاصفة ترابية الأرصاد الطقس رمال مثارة طقس بارد

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