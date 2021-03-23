الجامعة المصرية اليابانية: نضع كل قدراتنا البحثية لدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030
أ ش أ
أكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد الجوهري، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة تضع كل إمكانياتها البحثية لدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أن هناك أولوية بالجامعة لدعم الأبحاث التطبيقية التي تساهم في التوصل إلى حلول لمشاكل الصناعة وخدمة المجتمع.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة، اليوم، وفد من هيئة ميناء دمياط وهيئة تخطيط النقل، بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات متعددة، منها استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في تنظيم خروج ودخول الحاويات داخل الميناء، واستخدام وسائل حديثة في معالجة الصرف الصحي في الميناء باستخدام وحدات معالجة الصرف السائل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية على الإسفنج المعلق، كما تم بحث التعاون في مجال إنترنت الأشياء في مراقبة البقع المسربة في الميناء، وكيفية التعرف على مصادر التلوث بالزيت الناتج عن السفن.
وقال الدكتور سامح ندا إنه "تم الاتفاق على تفعيل مركز أبحاث النقل واللوجستيات المشترك بين الجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تخطيط النقل لتوفير خدمات التدرينائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم والدراسة بالدراسات العليا للعاملين بوزارة النقل.
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