أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان كفر الشيخ لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة

10:42 ص الإثنين 22 مارس 2021
وزيرا التنمية المحلية والسياحة يصلان كفر الشيخ لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة

اللواء محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قبل قليل إلي محافظة كفر الشيخ يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارتين لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا.

وكان في استقبال شعراوي والعناني عقب وصولهما كل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويتضمن مشروع التطوير بعض الترميمات لمبنى كنيسة السيدة مريم العذراء بمنطقة سخا، بالإضافة إلى القيام بأعمال التجميل بالشارع الرئيسى بين ميداني الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسي وإنارته وزراعة بعض الأشجار فى الشوارع المؤدية للكنيسة ورصف الطرق وتوفير مجموعة من البرجولات الخشبية الدائرية أو المستطيلة، ومنطقة انتظار حافلات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث يتم إعادة دهان الأسوار الحديدية والمباني من جديد إلى يمين ويسار الشوارع المؤدية للمنطقة.

اللواء محمود شعراوي مسار العائلة المقدسة كفر الشيخ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

الخبر التالى:

بعد مطالبة السيسي بقانون يمنع زواج الأطفال.. برلمانية تعلن انتهاءها من أول مشروع
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كتل حارة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا