حدث ليلاً| السيسي يستجيب لطلب "سائقة التروسيكل" ووضع توزيع لقاح كورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

41 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149934 حالة حتى اليوم.

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بعد استجابته لسائقة التروسيكل.. السيسي للمسؤولين: "خلوا بالكم من عرضكم" -فيديو

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، استجابة للسيدة ناهد جمال سعيد، سائقة تروسيكل التي لديها 5 بنات وناشدت بتوفير عيشة كريمة لهن.

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السيسي يستجيب لطلب "سائقة التروسيكل": "هندبر كل اللي انتي عايزاه" (فيديو)

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها لأن لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لهم.

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مدير "نجدة الطفل": "نائب في البرلمان السابق أراد النزول بسن الزواج إلى 16 سنة"

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالجهاز القومي للأمومة والطفولة، إن مشروع قانون "الزواج المبكر"، مكون من 6 مواد، تجرم أي زواج قبل السن القانوني.

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وزيرة التضامن: وضعنا ثلاثة معايير لاختيار الأم المثالية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة، اختارت 27 أمًّا مثالية من كافة أنحاء الجمهورية، لحضور حفل الأم المثالية.

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وكيل نقابة الصحفيين: انتخابات النقابة ستعقد في 2 أبريل المقبل

قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إن انتخابات النقابة ستعقد في 2 أبريل المقبل وإن نقيب المعلمين عرض استضافة الانتخابات تقديرا للصحفيين بدون مقابل.

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شركات السياحة بعد تخصيص لقاح كورونا للحج: "90% في موسم السنة دي"

أشاد أصحاب شركات السياحة المصرية العاملة في الحج والعمرة، بقرار وزيرة الصحة بتخصيص حصة من لقاح كورونا، لموسم الحج المقبل.

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"الأعلى للإعلام": لم نتلق أي شكاوى بمنع كاتب رأي من كتابة مقاله أو إعلامي من ممارسة عمله

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية باعتبارها حق دستوري وقانوني أصيل من حقوق المواطن، لتحقيق الشفافية في الرسالة الإعلامية وبناء الثقة بين الوطن وإعلامه في ظل الثورة التكنولوجية التي لا يستطيع أي نظام أن يخفي أي شئ عن المواطن.

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عمرو أديب: قانون الزواج المبكر يغلق أبواب التخلف

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد سن لزواج الفتى والفتاة للقضاء على الزواج المبكر في قانون منفصل، قائلًا : "سيذكره التاريخ ويحسب لهذا الرجل".

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رئيس الليبية للإعلام يصدر قرارا بدمج وتوحيد وكالة الأنباء الليبية في المنطقتين الغربية والشرقية

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في ليبيا محمد بعيو قرارا يفيد بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية في وكالة واحدة على مستوى الدولة الليبية، كما كانت عليه قبل وقوع الانقسام السياسي، لتكون بذلك أول مؤسسة إعلام ليبية تتوحد بعد توصل الليبيين لحكومة واحدة و حل سياسي للأزمة التي كانت تشهدها ليبيا.

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الصحة العالمية تكشف وضع توزيع لقاحات كورونا في إقليم شرق المتوسط

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط عن وصول اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19" والـمقدمة من مرفق كوفاكس إلى أفغانستان وجيبوتي والأردن وفلسطين وتونس والصومال والسودان، حيث زادت الجرعات المقدَّمة على 1.9 مليون جرعة.

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التحالف يعلن تدمير ورش لتجميع الصواريخ في صنعاء تابعة للحوثيين

قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة دمر ورشا تابعة للحوثيين في صنعاء لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.

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