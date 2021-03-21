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السيسي يكشف عن دعاء يردده مع اقتراب أي موجة لكورونا

01:17 م الأحد 21 مارس 2021
السيسي يكشف عن دعاء يردده مع اقتراب أي موجة لكورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن دعاء يردده دائما حينما تقترب أي موجة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021: "دايما أقول الدعاء ده كل ما الموجة تقرب.. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.. إن ربي على صراط مستقيم".

السيسي فيروس كورونا كوفيد 19 عبدالفتاح السيسي دعاء

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