كافحت لإسعاد الجميع.. قصة نجاح ملهمة للأم المثالية لعام 2021

كتب- محمد نصار:

حصلت السيدة فاطمة سيد أحمد السيد هريش، 61 عاما من محافظة الإسماعيلية، على المركز الأول في مسابقة الأم المثالية لعام 2021.

جاء لقب الأم المثالية اليوم تتويجا لما قامت به هريش على مدار سنوات طويلة من كفاح لصالح حياتها الشخصية ولتربية بناتها وأيضا لخدمة أهالي مدينتها بكل ما تملك.

عرفت فاطمة الشقاء منذ صغرها فساعدت والدها في أعمال البناء منذ العاشرة من عمرها وأتقنت هذه المهنة في الـ 15، ونجحت في الثانوية العامة بنظام المنازل، وتوفى أخويها أثناء حملها في ابنتها الأولى وكانت صدمة كبيرة على الأسرة.

انفصلت عن زوجها للمرة الأولى وتحملت عبء العمل للإنفاق على ابنتها "معهد حاسب آلي"، وعلى دراستها معا، واستمرت في الدراسة حتى تخرجت من المعهد الفني التجاري دون أن يعيقها عن ذلك عملها بأكثر من مهنة في نفس الوقت.

عملت الأم المثالية لعام 2021 في مهن مختلفة ومتعددة منها: البناء وصناعة الطوب والمحارة وهز الرمال لاستخراج الزلط وقيادة الجرارات للحرث وقيادة سيارة نصف نقل لتوزيع الألبان.

تمكنت نتيجة شقاء مستمر من بناء منزلها الخاص وأدخلت جميع المرافق لبيتها وللمنطقة بأكملها.

لم تنس الأم مساعدة أهالي مدينتها فتبرعت بفدانين لبناء مسجد ودار مناسبات ومدرسة ذات الفصل الواحد، وعملت كمراسلة لجريدة وتمكنت من حل جميع مشاكل مدينتها.

عادت فاطمة بعد سنوات لعصمة زوجها وأنجبت ابنتها الثانية "ليسانس أصول تربية"، ثم انفصلت عنه بعد 4 أيام من ولادتها، وساعدت الأم في محو أمية أكثر من 300 أمي وكرمت من قبل المسئولين.

عادت للدراسة مرة أخرى وحصلت على الثانوية العامة والتحقت بكلية الحقوق وحصلت على الليسانس، وساعدت ابنتيها على استكمال مسيرتهما التعليمية حتى تخرجن وتزوجن.