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وزير التموين يفتتح مراكز خدمة المواطنين في دهب ونويبع بعد تطويرها

01:34 م السبت 20 مارس 2021
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كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مراكز خدمة المواطنين في مدينتي نويبع ودهب، في إطار زيارته لمحافظة جنوب سيناء.

وقد تم تطوير هذه المكاتب وتحويلها إلى مراكز خدمة تموينية مطورة ومميكنة من الناحية الإنشائية وكذلك التكنولوجية وذلك لتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالبطاقات الذكية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وأشار المصيلحي، إلى أن مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة تكنولوجية مطورة يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتوسع في مشروعات التحول الرقمي وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويّسر.

وشدد المصيلحي على العاملين بتلك المراكز على أهمية حُسن معاملة واستقبال المواطنين ومتابعة كافة الطلبات المقدمة منهم والمرتبطة بالبطاقة التموينية، وأهمية توعيتهم بالإجراءات والأوراق المطلوبة لكل خدمة تموينية.

وفي سياق متصل أكد المصيلحي، على أن محافظة جنوب سيناء بها 8 مكاتب تموين تم تطوير 3 منها وهي: نويبع، دهب، والطور، ويجرى تطوير 3 آخرين.

رافق الوزير خلال الافتتاح اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، وسكرتير عام محافظة جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

علي المصيلحي مراكز خدمة المواطنين نويبع دهب جنوب سيناء

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