محمد شبانة: الانتهاء من العمل في نادي الصحفيين خلال 3 أشهر.. وافتتاحه قريبًا
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كتب- مينا غالي:
أكد محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين، أن العمل يسير على قدم وساق داخل النادي بشارع البحر الأعظم بالجيزة.
وأضاف شبانة، في بيان له اليوم، أنه سيتم الانتهاء من العمل خلال 3 أشهر وفق الخطة الموضوعة، والاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تمهيدًا لتسليم النادي وإعادة افتتاحه من جديد.
ووجّه رئيس نادي الصحفيين الشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته مع الصحفيين في إعادة تطوير ناديهم، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الوزير على مرحلة ثانية من التطوير عقب افتتاح النادي في حفل كبير بحضور الزملاء الصحفيين وكبار المسئولين بالدولة.
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