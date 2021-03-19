حدث ليلاً| الصحة تعتمد "رابيد تيست" في تشخيص كورونا.. وطرح فرص عمل براتب 9 آلاف جنيه

كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي. نستعرض بعضها في التقرير التالي:

"السياحة والآثار": الإعلان عن تاريخ موكب المومياوات الملكية خلال ساعات

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنه سيتم الإعلان عن موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة خلال ساعات، حيث من المقرر انطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة.

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نسبة خطأ تصل لـ 40%.. الصحة تعتمد "رابيد تيست" في تشخيص كورونا (مستند)

اعتمدت وزارة الصحة والسكان، استخدام تحليل "رابيد تيست" في تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات.

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رئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة: قلقون من سد النهضة.. وإثيوبيا لا تراعي حقوقنا​

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى، الذي عُقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول المياه، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين.

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مدبولي يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

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عمال مصر: تأسيس اتحادين محليين في العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأسيس اتحادين محليين، الأول في العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني في مدينة السادس من أكتوبر، ليصل عدد الاتحادات المحلية العمالية التابعة للاتحاد العام 29 اتحادًا منتشرة في جميع المحافظات.

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"معلومات الوزراء" يعرض تقريرًا عن نهضة الغاز الطبيعي في مصر

عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القراربمجلس الوزراء في إنفوجرافيك تقريرًا للاتحاد الدولي للغاز الطبيعي، والذي أكد حدوث نهضة هائلة لقطاع الغاز الطبيعي في مصر، وكانت بدايتها اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، حيث انطلقت نهضة الغاز الطبيعي في مصر مع اكتشاف حقل ظهر (إجمالي احتياطيات الحقل 30 تريليون قدم مكعب) في 2017.

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براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح فرص عمل بالقاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة القاهرة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور تصل إلى 9 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

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"النقل": تنفيذ برنامج الإصلاحات الإجرائية لتيسير حركة التجارة عبر الموانئ

استعرضت وزارة النقل، في بيان لها اليوم جهود الوزارة الخاصة بالإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة في الموانئ البرية والبحرية، حيث أشار البيان إلى الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة على مستوى الجمهورية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.

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وزيرة الهجرة: ندعم حقوق الإنسان في محافظات الهجرة غير الشرعية عبر تنمية الشباب والمرأة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في المائدة المستديرة التي عقدتها منظمة الهجرة الدولية افتراضيًا عبر تطبيق "ويبكس" للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

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توقف الآن.. الصحة: 4 مخاطر للتدخين خلال جائحة كورونا

حذرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر التدخين خلال جائحة فيروس كورونا.

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متحف الحضارة يستقبل 6 قطع أثرية من الحفائر الحديثة بسقارة

استلمت لجنة أثرية من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 6 قطع أثرية مهمة من المكتشفات الأثرية الحديثة لحفائر وزارة السياحة والآثار في جبانة سقارة الأثرية.

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قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. أبرز ملامح قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني والمهني

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

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البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي منذ بداية 2021

قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي منذ بداية عام 2021 وبهذا يتوافق مع توقعات المحللين في السوق.

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