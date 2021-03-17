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أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس بالدرجات

03:54 م الأربعاء 17 مارس 2021
أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس بالدرجات

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة، بينما يسود الطقس ليلا بارد على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، أنه يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا)، وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة (40%تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 13

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 25 13

طنطا 25 13

شبين الكوم 25 13

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 14

السلوم 18 10

سيوة 22 10

بورسعيد 22 14

دمياط 21 14

الزقازيق 26 13

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 27 13

السويس 26 14

العريش 20 11

رفح 19 12

رأس سدر 25 13

نخل 25 08

نويبع 28 18

طابا 26 15

كاترين 24 09

الطور 27 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 29 17

مرسى علم 30 15

الفيوم 26 13

بنى سويف 27 12

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 30 14

قنا 31 13

الأقصر 34 14

أسوان 35 13

ادفو 35 15

أبوسمبل 35 16

الوادى الجديد 34 14

شلاتين 31 17

أبو رماد 32 17

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 16

أمطار هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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