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حدث في 8 ساعات| الصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بكورونا.. والأرصاد تعلن طقس غدًا

08:53 م الثلاثاء 16 مارس 2021
حدث في 8 ساعات| الصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بكورونا.. والأرصاد تعلن طقس غدًا

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إعلان وزارة الصحة والسكان، تعريفًا جديدًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، متضمنًا كافة الأعراض الإكلينيكية لتشخيص المرضى.

كما قررت وزارة التموين رسميا استخدام "برومات البوتاسيوم" في المخبوزات والخبز.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حدث في 8 ساعات الأرصاد الطقس وزارة التموين وزارة الصحة فيروس كورونا

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