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أحدثوا لها عاهة مستديمة.. ضبط المتهمين بالتعدي على طالبة أمام المدرسة بالمعادي

02:49 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
أحدثوا لها عاهة مستديمة.. ضبط المتهمين بالتعدي على طالبة أمام المدرسة بالمعادي

ارشيفية

كتب -علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على طرفى المشاجرة سحل فتاة المعادى أمام المدرسة عقب تداول مقطع فيديو.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عدة مقاطع فيديو تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالإعتداء بالضرب على إحدى الفتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادى بالقاهرة والتسبب فى عاهة مستديمة لها.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس بالمنطقة بين طرف أول "إحدى السيدات ونجلتيها طالبتين" ، طرف ثانى "إحدى السيدات ونجلتها "طالبة" ، ونجل عمها بسبب خلافات زمالة الطالبات بالمدرسة ، تطورت لتراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدى تدخل خلالها ذويهم لمناصرتهم ، مما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمة بالعين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف ، وضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

المعادي فيسبوك عاهة مستديمة

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