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"سياحة النواب" تخاطب الحكومة والبنك المركزي بشأن معوقات القطاع

05:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
"سياحة النواب" تخاطب الحكومة والبنك المركزي بشأن معوقات القطاع

البنك المركزي

(مصراوي):

قررت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، إعداد مذكرة للعرض على رئيس المجلس متضمنة ما تم خلال اجتماعات لجنة السياحة بشأن المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي ومطالبات الاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية المختلفة في هذا الشأن.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها، بأن يتم مخاطبة البنك المركزي لموافاة اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع السياحي للاستفادة من مبادرات البنك.

وأوصت اللجنة من خلال المذكرة المقدمة لرئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، على مخاطبة وزارات (النقل، المالية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية) لعقد اجتماعات لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.

البنك المركزي مجلس النواب الحكومة

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