وزير البترول: مصر لن تستورد أي وقود سائل من الخارج عام 2023

كتب- نشأت علي:

عِرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جهود الوزارة فى إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعى بالمحافظات، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال إن عدد تلك المحطات يبلغ حاليًا نحو 250 محطة، وكان من المستهدف مضاعفتها إلى 500 محطة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بأن يتم إنشاء محطات في كافة المحافظات ليصل عددها إلى 1000 محطة، ليصبح المستهدف إنشاء نحو 800 محطة جديدة.

وأشار وزير البترول إلى أنه بحلول عام 2023 لن تحتاج مصر إلى استيراد أي وقود سائل من الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عام 2018، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا في المنطقة الإقليمية وشرق المتوسط واستغلال البنية التحتية القوية ومحطات إسالة الغاز، مشيرًا إلى أنه يتم تصدير الفائض من الغاز الطبيعي بأسعار أعلى من السوق المحلية.

وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن السنوات الماضية شهدت قصص نجاح كبيرة، وتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولفتت الدولة المصرية الأنظار واهتمام الشركات العالمية الكبيرة والعملاقة التي لم تكن تعمل في مصر من قبل.

ولفت الوزير إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يسمح للشركات بالعمل في سلسلة الغاز بحث واستخراج وشحن وتوزيع وقيمة مضافة، موضحًا أنه تم عقد مزيد من الاتفاقيات مع دول الجوار استيرادًا وتصديرًا حتى تكون مصر مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعى، قائلًا: "نعمل في قطاع البحث والاستكشاف لتنمية الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة بها بما يعود بالنفع على كل المصريين".

وعلق الوزير على حجم الأعمال التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بتوصل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ12.5 مليون وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة خاصة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد بمعدل 30 جنيهًا قسط شهري.