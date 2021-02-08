حدث ليلاً| 47 وفاة بكورونا وموعد امتحان أولى وثانية ثانوي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132375 حالة حتى اليوم.

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مدبولي: إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

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"على التابلت من المدرسة".. مصدر بـ"التعليم" يكشف موعد امتحان أولى وثانية ثانوي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عقب العودة للمدارس 20 فبراير الجاري.

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المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: مصر مصممة على حقوقها المائية دون نقصان

قال الدكتور جلال نصار، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التلفزيونية مساء أمس بعثت برسائل طمأنينة للمواطن المصري فيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي.

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ليس فزّاعة جديدة.. مصراوي يتتبع مسار فيروس "نيباه"

قضمة واحدة كانت كافية لقتل محمد سابيت. أحبّ صاحب الـ26 عاما الفاكهة التي ملأت محيط منزله في ولاية كيرالا الهندية، أعطته طعمًا حلوًا ووظيفة، إذ اعتاد صُنع عصائر الفاكهة وبيعها. لا يعرف أحدٌ أي ثمرة وضعت النهاية لحياة الشاب الراحل في مايو 2018، لكن الباحثين عرفوا أن فيروس "نيباه" هو السبب.

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صندوق تطوير العشوائيات: "إزالة لبعض عمائر الهجانة عشان نفتح محاور والمنطقة تعيش"

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تطوير عزبة الهجانة يؤكد حرص الرئيس على متابعة الأعمال بنفسه، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

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"قطط مذبوحة وطيور مُكفنة".. "طعيمة" يكشف أعمال "السحر في مقابر الشرقية"

لا حديث في قرى الشرقية يعلو عما يقوم به الشيخ خالد طعيمة، والذي انتهج سبيلًا في استخراج الأعمال والأسحار المدفونة في المقابر، والتي أقدم دافنوها على ذلك بغرض أذية أُناس بعينهم بالربط ووقف الحال والمرض، ما لاقى أثرًا كبيرًا في نفوس العامة؛ خاصةً وأن هناك حالات بالفعل تكون ضحية لتلك السحار وبمجرد استخراجها وفكها تنتهي مأساتها.

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"مساء دي إم سي" يكشف تفاصيل تحول فتاة من فنانة إلى مُشردة.. وشقيقها: "معنديش مكان ليها"

أذاعت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو لفتاة تدعى مروة محمد، فنانة ظهرت في أحد الأعمال الدرامية، ثم تحولت لفتاة مشردة تعيش في الشوارع.

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حماية المستهلك: غرامة التلاعب في نسب التخفيضات خلال الأوكازيون تصل إلى 2 مليون جنيه

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نسب تخفيضات الأسعار خلال موسم تصفيات الأوكازيون الشتوي يتم التقدم بها من قبل التجار لمديريات التموين قبل الحصول على الموافقة بالمشاركة في الأوكازيون .

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن زيارة القاهرة في أول زيارة خارجية

أعلن محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، أن أول زيارة خارجية له سوف تكون إلى القاهرة.

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كندا تسجل أولى حالات السلالة البرازيلية لفيروس كورونا في تورونتو

سجلت مدينة تورونتو الكندية، الأحد، أولى حالات السلالة البرازيلية لفيروس كورونا المستجد، في مقاطعة أونتاريو.

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اليمن: التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يطيل أمد الحرب

اعتبر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الأحد، أن التلويح بإمكانية التراجع عن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية يرسل إشارات خاطئة للحوثيين وخلفهم إيران بمواصلة نهجها التصعيدي وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين ، وتحدي ارادة المجتمع الدولي في إنهاء الحرب وإحلال السلام.

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