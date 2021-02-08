كورونا في 24 ساعة| 534 إصابة وآخر تطورات الفيروس وتحذير من طفرات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132375 حالة حتى اليوم.

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