"صحة النواب" تؤكد أهمية إصدار قانون المسؤولية الطبية
(مصراوي):
اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لعرض تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الخاصة بزراعة الأعضاء، المسئولية الطبية، تنظيم الصحة.
وأكدت اللجنة أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية، مضيفة أن القانون سيكون على أولوياتها الفترة المقبلة، ضمن الأجندة التشريعية الصحية.
وأشارت لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك موضوعات مهمة يجب أن تنظرها ومنها ضرورة النظر في منظومة الطوارئ الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، ودراسة ملف مستشفيات التكامل، ودراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوي، والاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين.
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