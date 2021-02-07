"بيد من حديد".. رفع 500 حالة إشغال في نطاق محافظة الجيزة

(مصراوي):

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المتابعة الدورية لرفع الإشغالات وتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الدولة، لتنظيم عملية فتح الأنشطة والمنشآت والمحال التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافيتريات إلى جانب تحقيق الانضباط بالشارع وإزالة أي تعديات للمنشآت.

وأشار المحافظ، في بيان إعلامي، اليوم الأحد، إلى أنه تم شن حملات مكبرة اليوم في أحياء جنوب الجيزة والطالبية ومركز أوسيم "بيد من حديد"، أسفرت عن رفع حوالي 500 حالة إشغال متنوعة، واستهدفت تحقيق الانضباط وإحداث سيولة مرورية ورفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الإغلاق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ولفت بيان المحافظ، إلى إغلاق وتشميع 6 منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية شملت مخازن للملابس والأحذية والجلود بها مواد قابلة للاشتعال تستخدم في صناعة الأحذية، ومصنع حلويات يستخدم مواد غير مصرح بها ولا يتبع إجراءات الحماية المدنية.

وفي الإطار نفسه قاد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، اليوم حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات بشوارع مسجد الرحمن ومجمع المدارس والأربعين والمسابك بقرية بشتيل في نطاق مركز ومدينة أوسيم.

ووجّه المحافظ بالتصدي بكل حسم لأي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الإغلاق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة.​