3 مليارات جنيه.. وزير الاتصالات يكشف لـ"النواب" تكلفة رقمنة الخدمات الحكومية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تمت إضافة ٥٠ قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية؛ ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة.

وأشار طلعت، خلال إلقائه بيان وزارته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كل قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال العمل على محورَين؛ هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه؛ لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال أربعة منافذ؛ هي منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها بشكل تجريبي، وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية، ومركز الاتصال (15999).

وأوضح وزير الاتصالات أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصي ومركباتي؛ موضحًا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيًّا؛ وهي منافذ شركات السداد الإلكتروني ومحافظ المحمول وبطاقات الائتمان.

واستعرض طلعت أبرز المشروعات الخدمية التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي؛ والتي من أبرزها التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه.

وتابع وزير الاتصالات: "تم الانتهاء من أعمال المشروع في 12 محافظة، بإجمالي مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من كل المحافظات في النصف الأول من العام الحالي بمستهدف 5 ملايين حائز، كما يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتَي الصحة والإنتاج الحربى، بكلفة إجمالية مليار جنيه، وذلك من خلال إطلاق المشروع في بورسعيد والأقصر.

وأكد طلعت أنه يتم العمل حاليًّا على إطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس وأسوان وجنوب سيناء، مع استكمال باقي المحافظات تباعًا، كما تم إطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمي في التشخيص الطبي؛ لربط الوحدات الصحية في القرى بالمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع وزارتَي التعليم العالي والصحة.

وأشار وزير الاتصالات إلى تعاون الوزارة أيضًا مع وزارة التعليم العالي في كل من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه؛ حيث يجري العمل في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 73 مستشفى في 11 جامعة، وشملت المشروعات إصدار مليون ونصف مليون بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة، تم توزيعها من خلال مكاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية؛ ومن أبرزها منصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإبلاغ.