أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

محمود محي الدين: مصر حققت قفزة كبرى في البنية التحتية وشبكات الطرق

08:09 م السبت 06 فبراير 2021
محمود محي الدين: مصر حققت قفزة كبرى في البنية التحتية وشبكات الطرق

محمود محي الدين

كتب- أسامة علي:

أشاد الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، بالتوسع في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق، وما قامت به الدولة في العديد من محافظات الدلتا والصعيد، مؤكدًا أن مصر حققت قفزات كبرى في البنية التحتية وشبكات الطرق وبعض المجالات الأخرى.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، التي انطلقت اليوم السبت بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأضاف محي الدين: "ثمار الاقتصاد تراكمية، وسنجنيه مستقبلًا من الاستثمار في البشر والتحول الرقمي وبناء نهضة قوية، بإحداث نقلة نوعية في الادخار الحكومي وفي قطاع الأعمال".

ولفت إلى أن هناك دراسة من صندوق النقد الدولي تشير إلى أن كل زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 1% تجذب استثمارات خاصة بنسبة 10%.

محمود محي الدين البنية التحتية شبكات الطرق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168597

    عدد المصابين

  • 131632

    عدد المتعافين

  • 9560

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حبس نجل صفوات ثابت 15 يومًا بتهمة تمويل كيانات إرهابية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا