محمود محي الدين: مصر حققت قفزة كبرى في البنية التحتية وشبكات الطرق

كتب- أسامة علي:

أشاد الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، بالتوسع في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق، وما قامت به الدولة في العديد من محافظات الدلتا والصعيد، مؤكدًا أن مصر حققت قفزات كبرى في البنية التحتية وشبكات الطرق وبعض المجالات الأخرى.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar)، التي انطلقت اليوم السبت بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وأضاف محي الدين: "ثمار الاقتصاد تراكمية، وسنجنيه مستقبلًا من الاستثمار في البشر والتحول الرقمي وبناء نهضة قوية، بإحداث نقلة نوعية في الادخار الحكومي وفي قطاع الأعمال".

ولفت إلى أن هناك دراسة من صندوق النقد الدولي تشير إلى أن كل زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 1% تجذب استثمارات خاصة بنسبة 10%.