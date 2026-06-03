تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع رجال الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان شاب غرق بمياه مشروع ناصر بنطاق مركز أبو المطامير، بعد عمليات بحث مكثفة استمرت لمدة يومين.

بلاغ بغرق شاب في مشروع ناصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب في العقد الثاني من العمر أثناء تواجده بالقرب من مجرى مياه مشروع ناصر.

جهود مكثفة للبحث عن الجثمان

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وفرع الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من الغواصين وفرق الإنقاذ لبدء أعمال البحث والتمشيط داخل المجرى المائي.

واستمرت عمليات البحث على مدار 48 ساعة، وسط صعوبات واجهت فرق الإنقاذ بسبب طبيعة المجرى المائي وعمق المياه، فيما تواجد أهالي الشاب على ضفاف المشروع لمتابعة جهود البحث.

انتشال الجثمان ونقله للمستشفى

تمكنت قوات الإنقاذ النهري صباح اليوم من تحديد مكان الجثمان وانتشاله من المياه، وتبين أنه للشاب عبد الرحمن سلومة الحرباوي، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.