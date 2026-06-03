تمديد اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين إلى 3 سنوات

أعلن بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء أن البنك المركزي المصري والبنك الشعبي الصيني قد جددا اتفاقية مقايضة العملات المحلية الثنائية بينهما.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، فإنه تم توسيع نطاق تسهيلات المقايضة من 18 مليار يوان (2.65 مليار دولار أمريكي) إلى 30 مليار يوان.

يسري الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.

ماذا يعني تمديد اتفاقية مبادلة العملات؟

أعلن بنك الشعب الصيني أن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاق مقايضة العملات سيسهمان في تعميق التعاون النقدي والمالي الثنائي، وتوسيع نطاق استخدام العملات المحلية بين الصين ومصر، وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين، والحفاظ على استقرار السوق المالية.