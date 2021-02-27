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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 65 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

05:00 ص السبت 27 فبراير 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 65 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم السبت، رحلاتها إلى 65 وجهة دولية تنقل على متنها 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران في المطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، بغداد، أكرا ، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، تونس، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، ميلانو، مدريد، نيويورك، جنيف،روما، بروكسل، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، إربيل، برلين، فيينا، فرانكفورت) و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية المطارات المصرية فيروس كورونا

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