أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

وفاة الدكتور خليل ياسو الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية

11:05 م الجمعة 26 فبراير 2021
وفاة الدكتور خليل ياسو الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية

الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية

(مصراوي):

توفى الدكتور خليل ياسو، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ويعتبر ياسو، أحد العلماء المصريين المرموقين في مجال الطاقة النووية، وعمل على إعادة إحياء مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، في بدايات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، لتقطع مصر خطوات مهمة في طريق تنفيذ المشروع، في ظل إرادة سياسية قوية لإتمامه لتوفير الطاقة للمشروعات التنموية في البلاد.

وترأس الفقيد أول وفد نووي مصري توجه إلى موسكو بعد الاتفاقية النووية التي تم توقيعها بين مصر وروسيا، شهدها الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتن.

خليل ياسو هيئة المحطات النووية الكهرباء وزارة الكهرباء

الخبر التالى:

البابا تواضروس يعلن تشكيلًا جديدًا للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 180640

    عدد المصابين

  • 139494

    عدد المتعافين

  • 10541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 113499860

    عدد المصابين

  • 89080177

    عدد المتعافين

  • 2517535

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس السبت بدرجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا