وفاة الدكتور خليل ياسو الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية

(مصراوي):

توفى الدكتور خليل ياسو، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ويعتبر ياسو، أحد العلماء المصريين المرموقين في مجال الطاقة النووية، وعمل على إعادة إحياء مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، في بدايات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، لتقطع مصر خطوات مهمة في طريق تنفيذ المشروع، في ظل إرادة سياسية قوية لإتمامه لتوفير الطاقة للمشروعات التنموية في البلاد.

وترأس الفقيد أول وفد نووي مصري توجه إلى موسكو بعد الاتفاقية النووية التي تم توقيعها بين مصر وروسيا، شهدها الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتن.