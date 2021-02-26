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الصفحة الرسمية لمحمد حسان تنفي وفاته.. ومصدر مقرب: حالته جيدة

10:51 م الجمعة 26 فبراير 2021
الصفحة الرسمية لمحمد حسان تنفي وفاته.. ومصدر مقرب: حالته جيدة

الشيخ محمد حسان

كتب- محمود مصطفى:

نفت الصفحة الرسمية للشيخ محمد حسان على "فيسبوك"، صحة الأخبار التي تم تداولها عن وفاة الشيخ.

وقالت في منشور لها، اليوم الجمعة: "نُطمئنكم على صحة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله فهو بخير حال ولله الحمد".

وتابعت: "نسألُ الله أن يكفيه شرَّ كل حاسد وحاقد وكاذب ونسألهُ أن يُتمَّ شفائه على خير وأن يُبارك في عُمره وأن يُطيل بقائه في كمال عَافية وجميل سِتر".

في الوقت نفسه، كشف مصدر مقرب من الشيخ محمد حسان، أن الداعية الإسلامي بصحة جيدة، ولا صحة لما تداول عن تدهور حالته الصحية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الداعية الإسلامي يتمتع بصحة جيدة بعد إجرائه عملية جراحية، الأسبوع الماضي.

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