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"التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعات سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة

09:59 م الأحد 21 فبراير 2021
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كتب- أحمد مسعد:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نماذج ومؤشرات سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وجاءت النماذج كالتالي:

الاثنين:

سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى محافظات الوجه البحري.

الثلاثاء:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سيناء وخليج السويس، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

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