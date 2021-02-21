"التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعات سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة
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كتب- أحمد مسعد:
تصوير- نادر نبيل:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نماذج ومؤشرات سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وجاءت النماذج كالتالي:
الاثنين:
سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى محافظات الوجه البحري.
الثلاثاء:
من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سيناء وخليج السويس، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
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