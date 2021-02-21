"التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعات سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة

"أشد من الأسبوع الماضي".. "الأرصاد" تكشف المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نماذج ومؤشرات سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وجاءت النماذج كالتالي:

الاثنين:

سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى محافظات الوجه البحري.

الثلاثاء:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سيناء وخليج السويس، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

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