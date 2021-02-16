السيسي: "عملتوا ثورة في 2011 لتحسين أحوالكم.. ولن تتحسن إلا بمعدل سكان مناسب"

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تنظيم الأسرة وتحديد النسل، داعيا المجتمع في الريف والحضر أن يساعد الدولة في مواجهة مشكلة النمو السكاني.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية للقطاع الصحي بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي المتكامل - إن بناء الدولة المصرية ومستقبل أبنائها مرتبط بخفض معدل النمو السكاني، مضيفًا: "هو انتوا مش في 2011 عملتوا ثورة وخرجتم عشان تحسنوا أوضاعكم، مش هتتحسن غير لما معدل النمو يتناسب مع البشر".

وأضاف "أن عدم ضبط الزيادة السكانية لتتناسب مع الإنفاق سيؤدي إلى استمرار شعور المواطن بعدم تحسن أحواله المعيشية، وهذا سيؤثر على كافة القطاعات بشكل سلبي ولن يجد المواطن ما يتمناه، ولذلك قلت مرارًا وأكرر اليوم وأقول إن النمو السكاني (أمن قومي)؛ لأن النمو السكاني يجعل المواطنين غير راضين عن أحوالهم وبالتالي عدم الرضا هذا يجعله عرضه للاستفزاز ويمكن لأي أحد أن يعبث بعقله، ويقول له إن هذا الوضع السيء الذي أنت عليه الآن هو تقصير من الدولة والحكومة، ولكن في حقيقة الأمر أن ما نحن عليه الآن ليس عيبًا في الدولة أو الحكومة أو الرئيس ولكن الوضع هو حالة الارتفاع الكبيرة في معدل النمو السكاني بما لا يتناسب مع قدرات الدولة اقتصاديًا".

وطالب الرئيس السيسي، كافة المفكرين والمثقفين والكتاب والسياسيين والإعلام بتوعية المواطنين بخطورة هذه القضية والتي ترتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر، مضيفًا أنه على المواطن أن يعي أن أوضاعه لن تتحسن إلا إذا تناسب معدل النمو السكاني مع قدرات الدولة الاقتصادية.