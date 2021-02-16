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رئيس البرلمان لممثلي الحكومة: التزموا بالتباعد

12:24 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
رئيس البرلمان لممثلي الحكومة: التزموا بالتباعد

المستشار حنفي جبالي


كتب- نشأت علي:
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه جبالي حديثه لممثلي الحكومة، خلال الجلسة العامة، بقوله: "على ممثلى الحكومة ممثلى الحكوم الالتزام بالتباعد.. المقاعد الأولى والثانية بالقاعة مخصصة لكم".

وتابع : "على الزملاء النواب اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، لمواجهة ذلك الوباء اللعين".

التباعد فيروس كورونا مجلس النواب حنفي جبالي

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