رئيس البرلمان لممثلي الحكومة: التزموا بالتباعد



كتب- نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه جبالي حديثه لممثلي الحكومة، خلال الجلسة العامة، بقوله: "على ممثلى الحكومة ممثلى الحكوم الالتزام بالتباعد.. المقاعد الأولى والثانية بالقاعة مخصصة لكم".

وتابع : "على الزملاء النواب اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، لمواجهة ذلك الوباء اللعين".