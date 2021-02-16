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وزيرة الصحة: ذرورة الموجة الأولى كانت في يونيو الماضي

11:05 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
وزيرة الصحة: ذرورة الموجة الأولى كانت في يونيو الماضي

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن ذروة الموجة الأولى كانت في يونيو الماضي، وأصدرنا وقت إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا.
وأضافت: إجراء امتحانات الثانوية العامة كان تحديا كبيرا، وأصدرنا إجراءات للفنادق، وفي يوليو انخفضت الإصابات وفتحنا دور العبادة، وقمنا بتأمين الساحل الشمالي، الذي يتواجد فيه 4 ملايين نسمة في فترة الصيف.
وأوضحت: دخلنا في تجارب سريرية لإنتاج لقاح للفيروس في سبتمبر الماضي.

هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا

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