وزيرة الصحة: ذرورة الموجة الأولى كانت في يونيو الماضي
كتب- مصراوي:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن ذروة الموجة الأولى كانت في يونيو الماضي، وأصدرنا وقت إجراءات للتعايش مع فيروس كورونا.
وأضافت: إجراء امتحانات الثانوية العامة كان تحديا كبيرا، وأصدرنا إجراءات للفنادق، وفي يوليو انخفضت الإصابات وفتحنا دور العبادة، وقمنا بتأمين الساحل الشمالي، الذي يتواجد فيه 4 ملايين نسمة في فترة الصيف.
وأوضحت: دخلنا في تجارب سريرية لإنتاج لقاح للفيروس في سبتمبر الماضي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
174426
عدد المصابين
-
135349
عدد المتعافين
-
10050
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
109056736
عدد المصابين
-
81044441
عدد المتعافين
-
2402956
عدد الوفيات
إعلان