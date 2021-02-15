التفاؤل وأهميته في حياة الناس بحديث الصباح بإذاعة القرآن الكريم.. غدًا
كتب- محمود مصطفى:
يستضيف برنامج حديث الصباح بإذاعة القرآن الكريم، في السابعة إلا الربع صباح غد، الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، للحديث عن التفاؤل وأهميته في حياة الناس.
وتتناول الحلقة مفهوم التفاؤل، وحدوده، وأهميته في مواجهة تحديات الحياة، ونماذج من المواقف القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي ترسخ الأمل والتفاؤل في النفوس، وأثر التفاؤل ومردوه الإيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع.
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