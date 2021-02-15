أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

التفاؤل وأهميته في حياة الناس بحديث الصباح بإذاعة القرآن الكريم.. غدًا

09:45 م الإثنين 15 فبراير 2021
التفاؤل وأهميته في حياة الناس بحديث الصباح بإذاعة القرآن الكريم.. غدًا

إذاعة القرآن الكريم

كتب- محمود مصطفى:

يستضيف برنامج حديث الصباح بإذاعة القرآن الكريم، في السابعة إلا الربع صباح غد، الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، للحديث عن التفاؤل وأهميته في حياة الناس.

وتتناول الحلقة مفهوم التفاؤل، وحدوده، وأهميته في مواجهة تحديات الحياة، ونماذج من المواقف القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي ترسخ الأمل والتفاؤل في النفوس، وأثر التفاؤل ومردوه الإيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع.

إذاعة القرآن الكريم القرآن الكريم برنامج حديث الصباح

الخبر التالى:

أقل من صفر في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات (بيان رسمي)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173813

    عدد المصابين

  • 134960

    عدد المتعافين

  • 9994

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للمحافظين والمواطنين.. توجيهات حكومية عاجلة استعدادا لموجة الطقس السيئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا