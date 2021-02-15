وزير التعليم للبرلمان: ننفذ جهودًا جبارة دون أن نطلب "تعريفة" من الموازنة العامة

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة التعليم في مجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامجها على النواب، حيث صرح الوزير بأن كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا.

وأضاف شوقي لنواب لجنة التعليم: "ننفذ جهودًا جبارة، ورغم ذلك لم نطلب تعريفة واحدة من الموازنة العامة، ورغم ذلك لا يسألنا الكثيرون كيف استطعنا إنجاز ذلك دون تكليف الموازنة أموالًا إضافية".

واستطرد: "نلجأ للحلول الابتكارية في مواجهة المشكلات المتعلقة بتحديث نظم التعليم، أو مواجهة كورونا"، مشيرًا إلى أن التعاون خلال الفترة الماضية كان وثيقًا مع وزارة الصحة، لتدشين حملات توعية موسعة تدربت عليها مديريات التعليم في عموم الجمهورية، لمراعاة الإجراءات الاحترازية من الوباء العالمي.

واستطرد الوزير: "كل ما يتعلق بالثانوية العامة شهد مناقشات مستفيضة مسبقة، وما نراه من إجراءات نوقش مع الرئيس، وبحثه مرارًا وتكرارًا".

يشار إلى أن الجلسات العامة شهدت يوم 20 يناير، مواجهة بين نواب المجلس ووزير التعليم، خلال إلقاءه بيان وزراته كاشفًا خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات المهمة، على رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية.

وذكر الوزير حينها: "نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكتروني بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشري، ويقضي على ظاهرة شاومينج بتسريب الامتحانات، لن يكون هناك أي عنصر بشري على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان في 5 ثوانٍ وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيًا أو أي من زملائي، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".