بكري يرد على انتقادات النواب.. وبرلماني يطالب ببديل لعبد العال

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه يطالب بتطبيق لائحة الغياب دون إذن على النائب علي عبد العال.

وأضاف إمام، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه كرئيس حزب وشاهد عيان يرى الفرق الكبير في إدارة هذا المجلس والمجلس السابق؛ حتى في أداء رئيس المجلس الحالي عن رئيسه السابق، والفرق الكبير، والجميع يعرف الفرق لصالح هذا المجلس.

وتابع النائب: "رئيس المجلس السابق لديه كل الخيارات، إما أن يحضر الجلسات وإما يترك مكانه أو يتم تصعيد أحد نواب القائمة بدلًا منه".

واستطرد إمام: "عبد العال لم يترشح لرئاسة المجلس، ولا بد من مراجعة اللائحة وتطبيقها على مَن يتغيب.. لا بد من اتخاذ إجراء ضده وتصعيد غيره داخل القائمة أو إجراء انتخابات على المقاعد الفردية".

وقال د.ياسر عمر: إذا زهد في قبول البدلات كعشرات من أعضاء المجلس الحالي والسابق، عليه أن يعلن التبرع لجهات كثيرة. أما إذا كان ترفعًا منه أن يتقاضى المقابل، فأرى أنه غير مقبول أن يمتنع عن حضور الجلسات ويترفع عن المقابل بهذا الشكل.

وعقب النائب مصطفى بكري، قائلًا: "كنت أجيب عن سؤال صحفي، ولم أسئ إلى زميل، ولا أقدم نفسي كبطل.. لم أقصد أن المجلس يدار من خارجه، والمجلس يدار من داخله.. ولا أهين أحدًا ولا حزبًا ولا شخصًا، وانتخبت رئيس المجلس الحالي المستشار حنفي جبالي".

وتابع بكري: أتعامل بالقيم وأحترم أداء الجميع، وحزب مستقبل وطن، وأحترم علي عبد العال، والدولة الوطنية تحتاج إلى جهود الجميع والاصطفاف الوطني، وأعبر عن رأيي بطريقة محترمة تقبل الرأي والرأي الآخر.