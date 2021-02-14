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محافظ الجيزة: نعمل ككتيبة مقاتلين لتلبية احتياجات المواطنين

10:46 م الأحد 14 فبراير 2021
محافظ الجيزة: نعمل ككتيبة مقاتلين لتلبية احتياجات المواطنين

اللواء أحمد راشد محافظ الجيز

(أ ش أ):

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن كافة الأجهزة التنفيذية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبذل قصارى جهدها وتعمل ككتيبة مقاتلين؛ لتنفيذ خطة الدولة الطموحة على أرض الواقع، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والتطلع لمزيد من تطوير الجهود التنموية المبذولة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس النواب الجدد عن دوائر (كرداسة والوراق وبولاق الدكرور ومنشأة القناطر وإمبابة والدقي والعجوزة) ونواب القائمة والمعينين ممثلي محافظة الجيزة، بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد.

وأكد راشد أهمية وضرورة توحيد وتكاتف الجهود بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وتعزيز آليات التواصل؛ لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية؛ لعرض ومناقشة الرؤية المستقبلية للمحافظة.

واستهل محافظ الجيزة، اللقاء، بالوقوف حداد على روح النائب سعد الجمال، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس النواب لدعم وثقة مواطني الجيزة بهم، وبعث التهنئة للمستشار حنفي الجبالي لتوليه منصب رئيس مجلس النواب.

وقال إن المحافظة تسعى جاهدة إلى خلخلة الأماكن السكنية المكتظة بالسكان وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تليق بمواطني محافظة الجيزة، إضافة إلى دعمهم بقوافل تنموية لتحسين مستوى المعيشة.

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أحمد راشد الجيزة السيسي مجلس النواب

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