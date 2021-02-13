وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال ترؤسه الاجتماع العاشر للجنة العليا للسلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران، مشيدًا بإجراءات السلامة التي تطبقها الشركة الوطنية في مختلف مراحل التشغيل، إنه يجب محاسبة المقصرين في هذا المجال، مطالبًا بإعلاء ثقافة السلامة ودعمها بين جميع العاملين .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، في إطار سياسة وزارة الطيران المدني، باتباع كل معايير السلامة الدولية وتطبيقها في كل مجالات صناعة النقل الجوي.

حضر الاجتماع الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات الشركات التابعة، وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة بـ"مصر للطيران" .

ومن جانبه، أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، اهتمام الناقل الوطني باتباع كل إجراءات السلامة وفقًا لتعليمات المنظمات الدولية؛ ومنها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو، والاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا، وتحالف ستار العالمي .

واستعرض الطيار محمد غريب، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، أنشطة السلامة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وكذلك سياسة السلامة المطبقة بالشركات، وإجراءات الاستعداد لتجديد اعتماد شهادة الأيوزا، والمقرر لها في شهر مارس المقبل، وكذلك استعراض تفتيشات الـSAFA، وغيرها من التفتيشات، وكذا الأنظمة التشغيلية .

وتناول الاجتماع، من خلال العرض التقديمي الذي استعرضه مسؤولو السلامة، الإجراءات التي تتبعها الشركة للتعامل مع جائحة كورونا، ومدى الالتزام بدليل إجراءات التشغيل الخاص بفيروس كورونا "COPM"، والذي تم إصداره خصيصًا في هذا الشأن، وكذلك متطلبات بعض الدول للتشغيل إليها، وكذلك ما تم إنجازه من اجتماعات تأهيلية لأفراد الركب الطائر، واستخدام المستلزمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخصيص الشركة يومًا للسلامة بعنوان safety day تأكيدًا على اهتمامها بهذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، تمت جلسة نقاشية بين جميع الحضور؛ لعرض أبرز التوصيات المطلوبة وبعض الحالات السابقة ونتائجها، وتم الاتفاق على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لإدارة السلامة بشكل جدي ودوري؛ خصوصًا أن الشركة لها باع طويل في اتخاذ كل إجراءات السلامة، وأن عملية التفاعل والتبليغ وكتابة التقارير التطوعية وسياسة الثواب والعقاب إجراءات مهمة جدًّا؛ لاستمرار تميز الشركة في تجديد شهاداتها واجتياز التفتيشات دون أية ملاحظات.