أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

التنمية المحلية تكشف نسبة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

10:12 م الخميس 11 فبراير 2021
التنمية المحلية تكشف نسبة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، وصلت إلى 87% حتى الآن، موضحاً أن المحافظات تلقت نحو مليوني و736 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.

وأضاف قاسم، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، أن محافظة القاهرة احتلت المستوى الأول في تلقي طلبات التصالح، وجاءت الجيزة في المستوى الثاني، وجاءت المنوفية في المستوى الخامس والدقهلية السابع، والقليوبية بالثامن ثم سوهاج في المستوى التاسع، وجاءت الفيوم في المستوى العاشر".

وتابع: مستمرون في العمل لإتمام عمليات إجراء التصالح، والمهم في الأمر أن التصالح جاءت من المواطن المصري وسيتم إنفاقها في صالح المواطن".

خالد قاسم مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية

الخبر التالى:

"الأوقاف" تُنهي خدمة إمامين في المنيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يرد مجددًا على أنباء تأجيل الدراسة والامتحانات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا