كورونا في 24 ساعة| زيادة كبيرة في الإصابات وتصريحات عاجلة من الحكومة وتحذير من موجة ثالثة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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ميركل تحذر من موجة ثالثة لكورونا بسبب طفرات الفيروس

استشاري الغدد الصماء: مضاعفات كورونا تكون أكبر للمرضى المصابين بالسكري

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وكالة الأدوية الأوروبية: قدمنا إرشادات لمطوري لقاح "سبوتنيك-V"

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تراجع الوفيات و300 ألف جرعة لقاح.. تصريحات جديدة من وزيرة الصحة بشأن كورونا

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رغم جائحة كورونا.. فحص 5 ملايين سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

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أكبر معمرة في أوروبا تتعافى من كورونا قبل أيام من عيد ميلادها الـ117

مفوضية اللاجئين بتونس تدعو وزارة الصحة لتمكين 700 لاجئ من التلقيح ضد كورونا

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"بيونتيك" تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

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"وصول 300 ألف جرعة قريبًا".. مستشار الرئيس: العالم يعاني من نقص توزيع لقاحات كورونا

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"لم يختفِ".. مستشار الرئيس: الحديث عن التخوف من موجة ثالثة لكورونا سابق لأوانه

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الصحة البرازيلية: تسجيل نحو 60 ألف إصابة و1330 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أوكرانيا تعلن رسميًا حظر تسجيل اللقاحات الروسية

أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

البرلمان الأوروبي يوافق على خطة واسعة للتعافي الاقتصادي من كورونا

البرلمان الغاني يعلّق جلساته بعد تفشي كورونا بين الأعضاء

جونسون يرحب بدعم الصحة العالمية للقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"

المفوضية الأوروبية تعترف بخطأ استراتيجية التلقيح ضد كورونا