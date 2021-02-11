خدمة وعلاج مجاني لأكثر من مليون مواطن.. الصحة تستعرض جهود "حياة كريمة" خلال 2020

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، بشأن جهود مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خلال عام 2020.

وتضمن الإنفوجرافيك 5 إجراءات جاءت على النحو التالي:

- تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لعدد مليون و77 ألفا و19 مواطناً.

- تقديم الخدمة الطبية من خلال 1080 قافلة.

- إجراء 156 ألفا و930 تحليل دم وطفيليات وأشعة.

- عقد 227 ألفا و862 ندوة تثقيف صحي.