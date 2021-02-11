خدمة وعلاج مجاني لأكثر من مليون مواطن.. الصحة تستعرض جهود "حياة كريمة" خلال 2020
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، بشأن جهود مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خلال عام 2020.
وتضمن الإنفوجرافيك 5 إجراءات جاءت على النحو التالي:
- تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لعدد مليون و77 ألفا و19 مواطناً.
- تقديم الخدمة الطبية من خلال 1080 قافلة.
- إجراء 156 ألفا و930 تحليل دم وطفيليات وأشعة.
- عقد 227 ألفا و862 ندوة تثقيف صحي.
- تحويل 13 ألفا و598 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية.
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