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شبورة ورياح وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

09:24 م الأربعاء 10 فبراير 2021
شبورة ورياح وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

الطقس

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، أيام الخميس والجمعة والسبت.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد على النحو التالي:

الخميس

- شبورة كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة

- شبورة كثيفة على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.

السبت

- شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط كبير للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

- انخفاض في درجات الحرارة؛ ليسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.​

الطقس الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة

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