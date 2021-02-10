أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

رئيس برلمانية الوفد: لدينا رؤية في مشروع قانون الإيجار القديم

06:22 م الأربعاء 10 فبراير 2021
رئيس برلمانية الوفد: لدينا رؤية في مشروع قانون الإيجار القديم

النائب سليمان وهدان

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن بيت الأمة سيتقدم باستجواب خلال المرحلة القادمة لرئيس الوزراء، بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقف التسويات الودية بين الهيئة الاقتصادية للقناة والمستثمرين للتنمية الصناعية للأراضي بمنطقة العين السخنة بنظام التملك من محافظة السويس؛ حيث يوجد 7 مليارات جنيه مستحقات للدولة.

وأضاف وهدان، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: "لدينا رؤية في مشروع قانون الإيجار القديم".

وتابع: "سنقوم بدور المعارضة الوطنية الشريفة، في معناها الحقيقي، معارضة ليس من أجل المعارضة فقط؛ ولكن من خلال طرح بعض الرؤى والموضوعات لتحسين أداء الحكومة ووصول الخدمات للشعب المصري، وفي كل كلماتنا تحت القبة ننحاز انحيازًا كاملًا للشرائح المجتمعية، نتبنى قضايا العمال والفلاحين، وسنعمل على ترسيخ وتفعيل المادة 5 من الدستور الخاصة بالممارسة السياسية والتعددية الحزبية، وإن كان هناك خلل أو أوجه من أوجه الفساد لن نتخاذل؛ سنكون في مقدمة المعارضين لهذا المشهد".​

سليمان وهدان قانون الإيجار القديم حزب الوفد قناة السويس

الخبر التالى:

إنجاز عربي جديد.. شيخ الأزهر يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170780

    عدد المصابين

  • 133098

    عدد المتعافين

  • 9751

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث في 8 ساعات| الحكومة تحدد حافز تخريد السيارات.. والأمطار تعود في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا