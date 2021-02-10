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نائب المحافظ تتفقد المراكز التكنولوجية بأحياء الطالبية والعجوزة وشمال

03:02 م الأربعاء 10 فبراير 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أعمال المراكز التكنولوجية بأحياء الطالبية والعجوزة وشمال، وذلك مع قرب انتهاء أعمال التطوير بهم تمهيدا لافتتاحها للجمهور.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المراكز التكنولوجية والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدريب العاملين بها، تمهيدا لطرح الخدمات المقدمة للمواطنين على بوابة الخدمات الحكومية.

رافق هند عبد الحليم أشرف بكر رئيس حي شمال، واللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

الطالبية العجوزة المراكز التكنولوجية

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