العمرة.. وكيل الحج السعودي يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن أعداد المعتمرين المصريين

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، لمساعدة الحجاج والمعتمرين، أخر قرارات المملكة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسفر إلى المملكة ورحلات العمرة وأعداد المعتمرين من مصر -(كوتة العمرة)-.

وقال "سعيد" في تصريح لمصراوي، إن وزارة الحج والعمرة السعودية لم تحدد أعداد المعتمرين لموسم العمرة لعام 1443 هجرية، قائلا:"لا يوجد كوتة في العمرة"، ليشمل القرار كافة الدول المتاح لها أداء العمرة ومن ضمنهم مصر.

وأكد أن عدد التأشيرات لموسم العمرة غير محددة، والأعداد مفتوحة لمن يرغب في أداء المناسك لهذا الموسم، قائلا:"المملكة العربية السعودية ترحب بجميع ضيوف الرحمن".

وأشار وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، لمساعدة الحجاج والمعتمرين، إلى أن قرار تحديد كوتة مصر بـ 500 ألف تأشيرة عمرة قبل جائحة فيروس كورونا "غير صادر من عندنا".

كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت الخميس 25 نوفمبر، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (3 -5) أيام، وذلك اعتباراً من الأربعاء 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر- إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

وعلى الصعيد المصري، تنتظر شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، خلال الأيام المقبلة، الضوابط الخاصة بتنظيم موسم العمرة من أجل البدء في إعلان الأسعار وحجز البرامج للراغبين في أداء المناسك، وانطلاق الرحلات، وذلك عقب تفعيل مصر على سيستم المملكة الخاص بالعمرة، والذي يمكن للشركات إرسال الخطة وتفعيل العقود، وذلك بعد اعتماد ضوابط العمرة من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار.

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