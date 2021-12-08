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الطقس السئ.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية: 2000 متر بهذه المنطقة

07:59 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
الطقس السئ.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية: 2000 متر بهذه المنطقة

العاصفة الترابية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بنشاط رياح مثير للرمال والأتربة على كافة الأنحاء الشمالية.

وقالت الهيئة في منشور لها قبل قليل عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن محطة أرصاد القاهرة، سجلت عاصفة ترابية وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 1000 متر، وعلى الإسكندرية إلى 800 متر وعلى بورسعيد إلى 2000 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار الأجواء المغبرة على المناطق الشرقية وسيناء وشمال الصعيد، وسيتم التنويه مع التحسن في الرؤية الأفقية تبعا للمحطات الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع وفقا لهيئة الأرصاد، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 وحتى الاثنين 13 ديسمبر 2021 تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

عاصفة ترابية الطقس السئ الطقس الأرصاد

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