وزير الري: الانتهاء من تجديد استراحات بعثة الري المصري بأوغندا

كتب - أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل وتجديد استراحات بعثة الري المصرية بمدينة جينجا بأوغندا، وجاري تأهيل وتجديد الاستراحات بمدينة كمبالا، مشيرا إلى أن أعمال التأهيل تمت من خلال التشغيل الذاتي بمعرفة بعثة الري المصري بأوغندا توفيرا للنفقات.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الري، ترافقه هيلين أوودا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، وأشرف سويلم سفير مصر لدى أوغندا، ومحمد نزيه مستشار السفارة المصرية بأوغندا، وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا، استراحات الري المصري بمدينة جينجا، والمركز الطبي المصري المقام في المدينة والصيدلية الملحقة به.

وتفقد عبدالعاطي، وهيلين المركز الطبي المصري بمدينة جينجا "أفري إيجيبت"، والذي يوفر الخدمات والاستشارات الطبية لمواطني مدينة جينجا والمقاطعات المحيطة، وتفقد الأقسام المختلفة الموجودة به والمزودة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، وكذلك الصيدلية التابعة للمركز الطبي.

وأوضح وزير الري أنه تم تخصيص إحدى استراحات الري التي تم تأهيلها لتجهيز المركز الطبي المصري بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذا المركز الطبي يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية الاجتماعية في أفريقيا وخدمة المواطنين بالدول الأفريقية من خلال الخبرات المتميزة للأطباء المصريين العاملين بالمركز، ومؤكدا أن المركز هو أحد ثمار التعاون الممتد بين البلدين وإضافة هامة للمشروعات المشتركة بينهما.

ويقدم المركز الطبى العديد من الخدمات أبرزها قسم الأشعة التشخيصية ويضم جهاز أشعة مقطعية متعددة الشرائح وهو الجهاز الوحيد من نوعه في مقاطعة جينجا، وجهاز قياس كثافة العظام (الديكسا سكان) وهو الأول من نوعه في دولة أوغندا، وأجهزة الأشعة العادية والأشعة التلفزيونية والديجيتال ماموجرام، بالإضافة لقسم أمراض القلب والذي يضم أحدث أجهزة رسم القلب والأشعة التليفزيونية على القلب وجهاز رسم القلب بالمجهود، ووحدة صحة المرأة تحت إشراف إستشاريين مصريين للتوعية والكشف والتشخيص المبكر لأورام الثدي وحالات سرطان الرحم ومتابعة حالات الحمل، وعيادة الباطنة تحت إشراف استشاريين مصريين لعلاج حالات السكر والضغط والأمراض المزمنة والأمراض المعدية كالملاريا وتقديم التوعية من الأمراض الوبائية، ووجود استشاري أطفال لتقديم التوعية والتطعيمات.