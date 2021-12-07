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الطقس اليوم.. ظاهرة تضرب عددا من المناطق بينها القاهرة

01:56 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
الطقس اليوم.. ظاهرة تضرب عددا من المناطق بينها القاهرة

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من التدهور في الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

تدني الرؤية الأفقية

قالت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إن محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية سجلت تدنيا في الرؤية على سيدي براني إلى 1500 متر والسلوم وعلى القاهرة وصلت إلى 4000 متر والظاهرة المؤثرة هي الأتربة.

طقس الساعات القادمة

أضافت هيئة الأرصاد، أنه خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يمتد تأثير الرياح الجنوبية الغربية الباردة والجافة تكون مثيرة للرمال على باقي الأنحاء.

موجة عدم استقرار

تتعرض مصر لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم وغدا على مختلف المناطق حيث تتعرض البلاد لعاصفة ترابية مع زيادة سرعة الرياح وصولا إلى 60 كم في الساعة الواحدة.

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