مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

​كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 7/12/2021، الموافق الثاني من شهر جمادي الأول 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:06 صباحًا

أذان الظهر 11:37 صباحًا

أذان العصر 2:37 مساء

أذان المغرب 4:56 مساء

أذان العشاء 6:18 مساء

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:11 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا

موعد أذان العصر 2:39 مساء

موعد أذان المغرب 4:58 مساء

موعد أذان العشاء 6:21 مساء

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:02 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:42 صباحًا

موعد أذان العصر 2:31 مساء

موعد أذان المغرب 4:51 مساء

موعد أذان العشاء 6:13 مساء

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:53 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:40 صباحًا

موعد أذان العصر 2:40 مساء

موعد أذان المغرب 5:01 مساء

موعد أذان العشاء 6:18 مساء