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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

02:52 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

أرشيفية

​كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 7/12/2021، الموافق الثاني من شهر جمادي الأول 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:06 صباحًا
أذان الظهر 11:37 صباحًا
أذان العصر 2:37 مساء
أذان المغرب 4:56 مساء
أذان العشاء 6:18 مساء

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:11 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا
موعد أذان العصر 2:39 مساء
موعد أذان المغرب 4:58 مساء
موعد أذان العشاء 6:21 مساء

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:02 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:42 صباحًا
موعد أذان العصر 2:31 مساء
موعد أذان المغرب 4:51 مساء
موعد أذان العشاء 6:13 مساء

مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:53 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:40 صباحًا
موعد أذان العصر 2:40 مساء
موعد أذان المغرب 5:01 مساء
موعد أذان العشاء 6:18 مساء
مواقيت الصلاة القاهرة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر

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