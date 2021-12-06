8 لقاحات معتمدة.. تعرف على آخر قرارات السعودية بشأن السفر والعمرة والزيارة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، عن أخر قرارات المملكة بشأن لقاحات كورونا، وإجراءات السفر إلى الأراضي السعودية.

وقال حنفي، لمصراوي، إن وزارة الصحة السعودية أصدرت تحديث تعريف معايير حالة "محصن" للقادمين لغرض الزيارة أو الحج والعمرة، اعتباراً من (1) ديسمبر 2021 كل من تم تطعيمه باللقاحات الآتية (ساينو فارم - ساينو فاك - كوفاكسين) جرعتين، وكذلك اعتباراً من الأول من يناير 2022 كل من أخذ لقاح كورونا (سبوتنك - v) جرعتان، بالإضافة إلى اللقاحات التي تم اعتمادها سابقاً من لقاحات (فايزر - موديرنا - استرازينيكا) جرعتين، ولقاح (جانسن) جرعة واحدة بعد مضي (14) يوما من الحصول على الجرعة.

وتابع حنفي: يسمح بدخول المشار إليهم أعلاه المملكة مع حجر صحي مؤسسي لمدة (3) أيام، بشرط عمل مسحة (PCR) تكون نتيجتها سلبية قبل قدومه المملكة ب (72) ساعة وكذلك مسحة تكون نتيجتها سلبية بعد (48) ساعة من الوصول إلى المملكة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن ذلك جاء تسهيلا وتيسيراً على القادمين إلى المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو الحج أو العمرة، والمحافظة على صحة وسلامة المواطن السعودي والمقيم.​