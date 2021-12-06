​​عصر الكتابة الشعبية.. 9 معلومات عن العصر الصاوي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اكتشاف مقبرتين متجاورتين ترجعان إلى العصر الصاوي في منطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا.

وأوضحت الوزارة، أن البعثة الأثرية الأسبانية، العاملة في منطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور مايته ماسكورت والدكتور أستر بونس ميلادو، التابعة لجامعة برشلونة، نجحت في الكشف عن هاتين المقبرتين.

وعثرت البعثة الأثرية الإسبانية، عند أحد هاتين المقبرتين على بقايا رفات لشخصين مجهولين ذو فم به لسان من الذهب، كما تم داخل المقبرة، العثور على تابوت مصنوع من الحجر الجيري له غطاء على هيئة سيدة؛ وبجانبه بقايا رفات لشخص غير معروف بعد، وأثبتت الدراسات الأولية على المقبرة أثبتت أنه تم دخولها من قبل خلال العصور القديمة.

ويستعرض "مصراوي" 9 معلومات عن العصر الصاوي وفقا لتصريح الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، لمصراوي على النحو التالي:

1ــ يعرف بعصر النهضة المصرية، وعصر الأسرة السادسة والعشرين.

2ــ شهد هذا العصر، نجاح ملوك مدينة سايس أو صا الحجر بالدلتا في تحرير البلاد من السيطرة الآشورية نهائيا على يد بسماتيك الأول.

3ــ شهد العصر الصاوي، انفتاح مصر على الإغريق واتساع معاملاتها التجارية معهم.

4ــ بسماتيك كان فى أول الأمر أميرا على ساس "صا الحجر" من قبل الآشوريين.

5ــ تمكن بسماتيك حوالي سنة 644 قبل الميلاد، من إخضاع الأمراء الآشورين، مستعينا ببعضهم على البعض الآخر حتى استقل بمصر.

6ــ أعاد بسماتيك إلى البلاد وحدتها الرابعة واعتلى عرش مصر باسم الملك بسماتيك الأول.

7ــ خلف بسماتيك ابنه نخاو ونهج نهجه، وعاد إلى مصر مجدها ثم تولى الحكم بعدهما الملك أحمس الثاني.

8ــ عاشت مصر في العصر الصاوي، نهضة سياسية وثقافية ودينية واقتصادية وأعيد تنظيم البلاط والإدارة وشاع استخدام الكتابة الديموطيقية (الشعبية) في أنحاء البلاد.

9ــ ملوك تلك الحقبة "بسماتيك الأول، وتف ناخت الثاني (380-362 ق.م)، نكاو با (678-672 ق.م)، نخاو الأول (672-664 ق. م)، بسماتيك الأول 664 – 610 ق. م)، نخاو الثاني 610- 595 ق.م)، بسماتيك الثاني 595 – 589 ق.م)، وح إب رع (589-570 ق.م)، أحمس الثاني (570-526 ق.م)، بسماتيك الثالث 526-525 ق".

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