​​​متى تنطلق أولى رحلات العمرة من مصر؟ غرفة السياحة تُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علي المناسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، ورئيس لجنة السياحة الدينية، عن الموعد المرتقب لانطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي المقدسة.

يأتي ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، فتح الطيران المباشر بين مصر والمملكة، وفتح باب العمرة أمام المصريين لموسم 1443 هجرية.

ويتوقع المناسترلي، في تصريح لمصراوي، تشغيل أولى رحلات العمرة خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل 2022، كبداية الرحلات بشرط سير الأمور على ما يرام ولا يحدث أي مكروه بشأن متحور "أوميكرون".

وأشار إلى أن كافة الضوابط الخاصة بتنظيم رحلات العمرة، جاهزة وفي انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان تشغيل الموسم وفتح الباب لانطلاق أولى الرحلات من مصر.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن أبرز الضوابط المنظمة لموسم العمرة تشمل: خطاب الضمان طبقا للقانون، والضمانة المالية، والعمل عن طريق بوابة العمرة المصرية.

وكشف المانسترلي، عن تفعيل مصر على السيستم السعودي، وبذلك تستطيع الشركات السياحية الصرية، كوكيل خارجي، لكن ما ينقص العمرة هو إعلان الحكومة المصرية الضوابط المنظمة للعمرة والآلية التي يسير عليها الموسم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ورئاسة الوزراء متمثلة في "لجنة كورونا".

وعن الأسعار، قال المناسترلي، إن الأسعار ستشهد ارتفاعا يتراوح بين 25 -27% عن المواسم السابقة، ليبلغ البرنامج الاقتصادي بين 20 و21 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران، خلال الموسم الجديد.

وأشار إلى وجود أسباب كثيرة وراء الارتفاع المتوقع لأسعار العمرة لموسم 1443 هجرية، أبرزها ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في أعلى مستوياته ما يؤثر على الأسعار، وستظهر حال تشغيل الرحلات وحجز التذاكر.

ومن ضمن هذه الأسباب أيضا: تقليل كثافة النقل والإقامة في الفنادق، والتأمين الطبي المصري والسعودي، ورسوم ومصروفات بوابة العمرة المصرية، والتأمين المالي الخاص بوزارة السياحة والآثار، ورسوم خطاب ضمان، وزيادة معظم الخدمات بنسبة لا تقل عن 15%، و رسوم تحليل فيروس كورونا.

وتابع: "مبروك لشركات السياحة عودة العمرة، ومبروك للمعتمرين، الذين لديهم اشتياق للعمرة وهناك طلبات لا حصر لها للذهاب إلى أداء مناسك العمرة، والشركات جاهزة للعمرة بمجرد قرار الحكومة بالتشغيل من حيث البرامج والتنظيم والإجراءات وغيرها من الأمور الأخرى".

من جانبه، قال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موعد انطلاق الرحلات من مصر سيكون خلال شهر يناير 2022، وذلك لحين الانتهاء من كافة الإجراءات، وإعلان الضوابط المصرية، والربط الإلكتروني، والتوثيق والأسعار وضبط المنظومة وخلافه.

وأوضح البكري لمصراوي، أن أسباب عدم تشغيل الرحلات خلال ديسمبر الحالي يرجع أيضاً إلى عدم إعلان اللجنة العليا للحج والعمرة للضوابط المصرية المنظمة للعمل حتى الآن (من خطاب ضمان وتأمين ومشرفين) وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وأضاف البكري، أن الأسباب تشمل أيضا، عدم إعلان الشركات عن الأسعار رسميا للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، وعدم معرفة كوتة مصر وكوتة كل شركة مصرية عاملة في الحج والعمرة.

اقرأ أيضًا..

- بعد ظهور أوميكرون.. "الحج السعودية" تكشف حقيقة تغيير إجراءات العمرة​